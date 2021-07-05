Трёхлетний ребёнок выстрелил себе в лицо из пистолета

В Саратовской области трёхлетний ребёнок выстрелил себе в лицо из травматического пистолета. Инцидент произошёл в Балакове 3 июля. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

Мальчик играл с пистолетом, который был заряжен светошумовыми пулями. В какой-то момент произошёл выстрел. Медики оценивают состояние ребёнка как тяжёлое, ему требуется операция. Силовики проводят проверку по факту инцидента. Уголовное дело пока не возбуждено.

Ранее подобный случай произошёл на Кубани, где ребёнок выстрелил себе в голову из «травмата», который родителям принёс их знакомый. Трёхлетний мальчик нашёл пистолет в одной из комнат. В результате происшествия ребёнок был госпитализирован, возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области неизвестный злоумышленник выстрелил в 10-летнего мальчика, когда тот гулял на детской площадке. Пуля попала ребёнку в шею. Силовики завели уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».