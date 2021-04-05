Ребёнок получил пулю в шею, играя на детской площадке в Ленобласти

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В городе Кингисепп Ленинградской области неизвестный выстрелил в десятилетнего мальчика, когда она гулял на детской площадке. Пуля попала в шею. Ребёнка госпитализировали, в настоящее время его здоровье вне опасности.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД, около 17:00 мск мальчик находился на площадке и неожиданно почувствовал боль в шее. Прибывшие медики обнаружили в его шее инородное тело.

По предварительным данным, в ребенка выстрелили из пневматического пистолета. Хирурги извлекли пульку, ребёнок чувствует себя удовлетворительно.

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