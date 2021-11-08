В Хабаровске пенсионерку убили из-за съеденных продуктов

В Хабаровске задержаны двое злоумышленников, забивших до смерти 61-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Причиной стали съеденные женщиной продукты.
Инцидент
Мужчины задержаны, им предъявлены обвинения. Возбуждено уголовное дело по статье 111 «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего» УК РФ.
Ранее сообщалось, что 4 ноября в Новой Москве четыре человека напали на мужчину с маленьким ребёнком. Сначала они предъявили ему претензии, а затем избили. Все четверо задержаны. Изначально по факту нападения было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, однако позже председатель СКР Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших как покушение на убийство.