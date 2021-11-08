В Хабаровске пенсионерку убили из-за съеденных продуктов

В Хабаровске задержаны двое злоумышленников, забивших до смерти 61-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Причиной стали съеденные женщиной продукты.

Инцидент произошёл в Индустриальном районе города в ночь на 4 ноября. По данным следствия, после распития спиртных напитков в квартире убитой двое мужчин обнаружили, что пенсионерка съела принесённую еду. После этого злоумышленники избили женщину доской и деревянной палкой. В результате полученных травм она скончалась на месте.

Мужчины задержаны, им предъявлены обвинения. Возбуждено уголовное дело по статье 111 «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего» УК РФ.

Ранее сообщалось, что 4 ноября в Новой Москве четыре человека напали на мужчину с маленьким ребёнком. Сначала они предъявили ему претензии, а затем избили. Все четверо задержаны. Изначально по факту нападения было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, однако позже председатель СКР Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших как покушение на убийство.