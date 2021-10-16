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В Екатеринбурге задержаны продавцы алкоголя, от которого умерли 16 человек

18:50, 16 октября 2021
В Екатеринбурге задержаны продавцы алкоголя, от которого умерли 16 человек Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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За продажу суррогатного алкоголя задержаны 54-летний Надир Мамедов и 42-летний Армен Авитесян. В отношении обоих возбуждены уголовные дела по статье «Производство товаров, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT».

О смерти в Екатеринбурге шестнадцати человек в результате отравления спиртом с содержанием метанола сообщил координатор проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев. По его словам, незаконный розлив происходил на одном из рынков города.

Ранее 34 человека погибли в Оренбургской области после отравления суррогатным алкоголем. Сообщения об отравлении начали поступать в ночь на 7 октября. Алкоголь пострадавшие покупали с рук. На складах в Орске были найдены бочки со спиртосодержащей жидкостью, а из некоторых точек продаж изъяли бутылки с алкоголем, в которых был обнаружен метанол.

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