Два человека пострадали в ДТП с участием семи машин в Москве

Семь машин столкнулись в Москве на Дмитровском шоссе 14 января. В ДТП пострадали два человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД. Обстоятельства аварии выясняются.

На Дмитровском шоссе, дом 46, произошло ДТП в 18:15. Столкнулось семь единиц автомобилей, по предварительным данным, двое пострадавших, — рассказали в ведомстве.

12 января в Москве на 80-м километре МКАД произошла двойная авария, в результате чего загорелся патрульный автомобиль ДПС. Пострадали два человека, включая сотрудника ГИБДД. По предварительным данным, пострадавшие отделались ушибами, их жизни ничего не угрожало.

В Липецкой области в тот же день в результате ДТП столкнулись 19 автомобилей, в том числе грузовики и дорожная техника. Точное число пострадавших людей пока не называется. Известно, что одного мужчину увезли в больницу с подозрением на перелом руки. Погибших нет.