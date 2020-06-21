В ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень пострадали четыре человека

https://static.news.ru/photo/6a1ef4ec-b3a0-11ea-9785-fa163e074e61_660.jpg Фото: Нетипичный Сухой Лог/vk.com

ДТП с участием четырёх автомобилей произошло на 43-м километре трассы Екатеринбург-Тюмень. В результате один человек погиб и ещё четверо пострадали.

Согласно предварительным данным, авария произошла по вине водителя Renault Logan. Во время обгона он допустил боковое столкновение с автомобилем Ford, который двигался в том же направлении. В результате Renault отбросило на ехавшие навстречу Lada и Opel.

Жертвой аварии стал предполагаемый её виновник. Он скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. На месте происшествия работают сотрудник ГИБДД и МЧС, которые извлекают из разбитых машин пострадавших. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что на Урале грузовой автомобиль протаранил четыре легковых. В результате два человека погибли и ещё шестеро пострадали. Предполагается, что ДТП произошло из-за отказа тормозов у грузовика.