В ДТП на МКАД пострадали люди

На Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) в районе Ярославского шоссе перевернулся автомобиль. Есть пострадавшие.
Инцидент произошёл на внутренней стороне 92 км МКАД. Перекрыт левый ряд, движение затруднено на участке в 4 км,
Ранее NEWS.ru писал, что в Крыму пьяный водитель сбил на тротуаре троих девочек, одна из которых погибла. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящее время он находится под арестом.
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