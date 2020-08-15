В ДТП на МКАД пострадали люди

https://static.news.ru/photo/7db4d9f2-deea-11ea-af04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) в районе Ярославского шоссе перевернулся автомобиль. Есть пострадавшие.

Инцидент произошёл на внутренней стороне 92 км МКАД. Перекрыт левый ряд, движение затруднено на участке в 4 км, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на Департамент транспорта Москвы. Точное количество пострадавших не называется.

Ранее NEWS.ru писал, что в Крыму пьяный водитель сбил на тротуаре троих девочек, одна из которых погибла. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящее время он находится под арестом.