В Крыму арестовали сбившего трёх детей водителя

https://static.news.ru/photo/59ce072a-dedb-11ea-b6c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: crim.sledcom.ru

Главное следственное управление СК РФ по Крыму продолжает расследование уголовного дела по факту ДТП, спровоцированного 34-летним жителем Джанкойского района, в результате которого погибла четырёхлетняя девочка.

Мужчине инкриминируют преступление, предусмотренное пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершённое в состоянии алкогольного опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека). В случае признания вины ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Как следует из сообщения пресс-службы СК РФ, 15 августа суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина признал свою вину в полном объёме. Ход расследования дела контролирует центральный аппарат СК.

Как писал NEWS.ru, вечером 13 августа в селе Новосельцево Джанкойского района Крыма местный житель на автомобиле ВАЗ-210774 наехал на насыпь грунта, а затем на тротуар, где сбил троих девочек 2010, 2016 и 2018 годов рождения. Четырёхлетний ребёнок скончался от полученных травм, две другие девочки попали в больницу. Позже выяснилось, что у мужчины не было водительского удостоверения. Экспертиза показала, что он был пьян в момент ДТП.