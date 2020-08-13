Пьяный водитель сбил в Крыму троих детей

https://static.news.ru/photo/ab1a4f74-ddf7-11ea-afab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Джанкойском районе Крыма нетрезвый водитель сбил на тротуаре троих детей. Один ребёнок скончался.

Инцидент произошёл в селе Новосельцево. Водитель автомобиля ВАЗ-210740, двигаясь со стороны полевой автодороги Светлое — Новосельцево в направлении дороги Азовское — Любимовка, наехал на насыпь грунта, а затем на тротуар, где сбил троих девочек 2010-го, 2016-го и 2018 года рождения. Жертвой ДТП стала четырёхлетняя девочка, а остальные получили травмы. Они были доставлены в медучреждение.

По факту происшествия МВД республики проводит проверку. В её ходе установлено, что водитель управлял автомобилем не только в пьяном виде, но и без водительского удостоверения. В 2016 году он был лишён прав на 18 месяцев.

Кроме того, по факту нахождения насыпи грунта на проезжей части вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении расследования по ст. 12.33 КоАП РФ, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что один ребёнок погиб и ещё один пострадал в результате ДТП в Удмуртии. Авария произошла с легковым автомобилем, за рулём которого находилась 29-летняя женщина. Она не справилась с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась.