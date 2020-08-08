Один ребёнок погиб, второй травмирован в ДТП с женщиной-водителем

https://static.news.ru/photo/3f051c06-d992-11ea-897e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ДТП в Удмуртии унесло жизнь одного ребёнка, второй был травмирован. Авария произошла с легковым автомобилем, 29-летняя женщина-водитель которого не справилась с управлением и съехала в кювет.

В результате происшествия машина опрокинулась, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный отдел пропаганды управления ГИБДД МВД.

В результате ДТП трехлетний мальчик скончался на месте происшествия, — цитирует агентство сообщение ГИБДД.

Кроме того, находившийся в машине восьмилетний мальчик получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Сама водитель отделалась незначительными травмами.

Как писал NEWS.ru, 55-летний таксист не справился с управлением, двигаясь на скорости 140 км/ч, трижды перевернулся в воздухе и вылетел на парковку екатеринбургского аэропорта Кольцово.