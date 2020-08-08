Один ребёнок погиб, второй травмирован в ДТП с женщиной-водителем

ДТП в Удмуртии унесло жизнь одного ребёнка, второй был травмирован. Авария произошла с легковым автомобилем, 29-летняя женщина-водитель которого не справилась с управлением и съехала в кювет.
В результате происшествия машина опрокинулась, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный отдел пропаганды управления ГИБДД МВД.
В результате ДТП трехлетний мальчик скончался на месте происшествия, —
цитируетагентство сообщение ГИБДД.
Кроме того, находившийся в машине восьмилетний мальчик получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Сама водитель отделалась незначительными травмами.
Как писал NEWS.ru, 55-летний таксист не справился с управлением, двигаясь на скорости 140 км/ч, трижды перевернулся в воздухе и вылетел на парковку екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен