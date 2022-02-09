В Чите осудят обвиняемую по делу об убийстве младенца

Следователи завершили расследование по делу об убийстве младенца: 28-летнюю жительницу Читы признали виновной в том, что она выбросила новорождённого ребёнка в мусорный бак. Уголовное дело направили для утверждения судебного заключения, пишет «МК в Чите».

Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд, — сообщает издание.

В конце 2021 года личность подозреваемой была установлена. По результатам психолого-психиатрической экспертизы стало ясно, что женщина способна отдавать себе отчёт в своих действиях.

В декабре 2020 года на Усуглинской улице в Чите нашли тело младенца, лежащее в мусорном баке. В пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю уточнили, что женщина созналась в совершении преступления.

Ранее правозащитник Марина Литвинович рассказала, кто чаще всего подвергается насилию в женских колониях. По её словам, жертвами издевательств чаще всего становятся убийцы детей.