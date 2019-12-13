Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина из подмосковного города Долгопрудный сдала в аренду гастарбайтерам комнату своих детей. Выходцы из Средней Азии проживали там совместно с тремя несовершеннолетними детьми и 14-летней племянницей женщины.

О незаконном хостеле в полицию сообщил отец «предпринимательницы». Мужчина пожаловался на неизвестных людей, которые отказываются покидать квартиру. Полицейские совместно с органами опеки приехали в квартиру. Выяснилось, что в каждой комнате...