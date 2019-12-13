Сотрудники МЧС спасли мужчину, оказавшегося в акватории Москвы-реки.
Поступило сообщение об утопающем в районе Большого Каменного моста. Расчёт спас с поверхности акватории Москва-реки мужчину, — сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
В ведомстве отметили, что спасатели оказали мужчине первую помощь, после чего передали его наряду скорой помощи,
Ранее NEWS.ru писал о том, что спасателям не удалось найти людей в затонувшей машине в Хабаровском крае. Двери авто были заблокированы, салон пуст. Сыщики выдвигали версию, что внутри находятся тела шестилетнего мальчика и его отца, которые пропали в середине декабря.
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