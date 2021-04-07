В центре Москвы обрушились строительные леса

Из-за обвала строительных лесов в центре Москвы перекрыто движение транспорта по Большому Николоворобинскому переулку,
Данных о пострадавших не поступало. Причина обрушения выясняется.
По словам очевидцев, стены дома уже давно разрушались, а летом с его фасада уже падали на дорогу кирпичи. В настоящее время рабочие приступили к устранению завала.
Похожий случай произошёл 15 февраля. Тогда также в центре Москвы рухнули строительные леса, возведённые возле фасада одного из зданий. Конструкция упала на пешеходную зону под тяжестью скопившегося снега. Как писал NEWS.ru, инцидент произошёл на Лубянском проезде около 14:00 по местному времени. Стальные леса упали на деревянный переход, сооружённый для пешеходов в зоне проведения реставрационных работ. От удара деревянный переход сложился и под завалами оказались два пешехода. Оба пострадавших смогли самостоятельно выбраться из-под завалов.