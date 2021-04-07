В центре Москвы обрушились строительные леса

https://static.news.ru/photo/41e1b358-97b0-11eb-9376-96000091f725_660.jpg Фото: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК/vk.com

Из-за обвала строительных лесов в центре Москвы перекрыто движение транспорта по Большому Николоворобинскому переулку, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Данных о пострадавших не поступало. Причина обрушения выясняется.

По словам очевидцев, стены дома уже давно разрушались, а летом с его фасада уже падали на дорогу кирпичи. В настоящее время рабочие приступили к устранению завала.

Похожий случай произошёл 15 февраля. Тогда также в центре Москвы рухнули строительные леса, возведённые возле фасада одного из зданий. Конструкция упала на пешеходную зону под тяжестью скопившегося снега. Как писал NEWS.ru, инцидент произошёл на Лубянском проезде около 14:00 по местному времени. Стальные леса упали на деревянный переход, сооружённый для пешеходов в зоне проведения реставрационных работ. От удара деревянный переход сложился и под завалами оказались два пешехода. Оба пострадавших смогли самостоятельно выбраться из-под завалов.