В центре Москвы BMW насмерть задавил своего водителя

Несчастный случай произошёл в центре столицы на улице Житная. На парковке у дома водитель иномарки вышел из машины, после чего автомобиль начал самопроизвольное движение и наехал на него.

На место происшествия прибыли оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства инцидента, сообщает «Российская газета».

Ранее NEWS.ru писал о необычном ЧП в Выборгском районе Ленинградской области. Там мужчина обстрелял трактор, после чего покончил жизнь самоубийством. Завязка странной истории известна со слов мужчины, который охранял технику. 1 января, когда он находился в поле, где производилась переработка грунта, к экскаватору подъехал мужчина на чёрном BMW и без объяснения причин открыл стрельбу, разбив лобовое и боковое стёкла и повредив гидравлический шланг. По некоторым данным, он ещё и бросил гранату, которая взорвалась.

Через несколько часов скрывшегося с места происшествия нападавшего обнаружили мёртвым в посёлке Симагино. Под его ногой обнаружилась граната без чеки. Чтобы вывезти его тело, пришлось вызывать сапёров, писал NEWS.ru.