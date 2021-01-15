В центре Москвы BMW насмерть задавил своего водителя

В Москве автомобиль BMW сбил своего водителя. Мужчина получил смертельные травмы и умер.
Несчастный случай произошёл в центре столицы на улице Житная. На парковке у дома водитель иномарки вышел из машины, после чего автомобиль начал самопроизвольное движение и наехал на него.
На место происшествия прибыли оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства инцидента,
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Через несколько часов скрывшегося с места происшествия нападавшего обнаружили мёртвым в посёлке Симагино. Под его ногой обнаружилась граната без чеки. Чтобы вывезти его тело, пришлось вызывать сапёров, писал NEWS.ru.