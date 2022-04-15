В Брянской области после обстрела ВСУ четверо людей находятся в больнице

После обстрела со стороны Украины территории Брянской области четверо жителей посёлка Климово остаются в стационарах, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. По его данным, двое пострадавших в тяжёлом состоянии, передаёт РИА Новости.

По состоянию на 14:30 16 апреля из восьми пострадавших в ходе инцидента в посёлке Климово Брянской области на стационарном лечении находятся ещё четыре человека, — рассказал Кузнецов.

По данным Минздрава, в реанимации находится женщина 1948 года рождения. Ей ампутировали голень. В настоящее время её состояние оценивается как стабильное тяжёлое.

Ещё одним пострадавшим стал мальчик 2020 года рождения. Он получил проникающее ранение головы. В настоящее время он находится в реанимации, за ним наблюдают врачи Российской детской клинической больнице в Москве.

Ранее стало известно, что посёлок Климово в Брянской области, граничащий с Украиной, попал под обстрел. Как пояснили в Следственном комитете России, два боевых вертолёта украинской армии «незаконно вторглись в воздушное пространство России и произвели по меньшей мере шесть авиаударов по жилым домам». В результате обстрела пострадали восемь человек. Авиаударами были повреждены около 100 домов, два из них почти полностью сгорели.

После происшествия в Климовском районе Брянской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Он будет действовать до особого распоряжения.