В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Брянской области

Из восьми пострадавших в ходе обстрела посёлка Климово Брянской области на стационарном лечении находятся пять человек, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. По его словам, которые приводит ТАСС, врачи оценивают состояние двоих пострадавших как тяжёлое — это мальчик 2020 года рождения с проникающим ранением головы, которого доставили в детскую клиническую больницу Минздрава России, а также женщина 1948 года рождения с травматической ампутацией голени.

Из восьми пострадавших в ходе инцидента в посёлке Климово Брянской области на стационарном лечении находятся пять человек. Состояние двоих оценивается как тяжёлое, — сказал он.

В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил , что оказание медицинской помощи пострадавшим находится на его личном контроле. Он уточнил, что всего при обстреле пострадали семь человек. Позже ещё одна местная жительница обратилась в медицинское учреждение, в результате обследования у неё не было выявлено повреждений или травм.

Посёлок Климово в Брянской области, граничащий с Украиной, попал под обстрел ВСУ 14 апреля. Как пояснили в Следственном комитете России, два боевых вертолёта украинской армии незаконно вторглись в воздушное пространство России и произвели по меньшей мере шесть авиаударов по жилым домам. В результате около 100 домов получили повреждения, два из них почти полностью сгорели.

После обстрела со стороны Украины в Климовском районе Брянской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Он будет действовать до особого распоряжения.