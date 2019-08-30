https://static.news.ru/photo/fb01b422-cc9c-11e9-84f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Башкирии арестовали 28-летнюю женщину, которая убила своего годовалого сына. Об этом сообщили в региональном СУ СКР. Женщине предъявили обвинение по статье «Убийство малолетнего».

Как сообщает « Интерфакс », женщину поместили под стражу. Суд назначил ей психолого-психиатрическую экспертизу.

Трагедия произошла 29 августа. Мать Тимура Хабирова обратилась в полицию, заявив, что малыш исчез посреди ночи прямо из своей колыбели. 31 августа тело ребёнка обнаружили во дворе дома, где он проживал с матерью. Его нашли на полуметровой глубине — мальчик был завёрнут в одеяло. Позднее в преступлении созналась мать ребёнка. Она рассказала, что сама вынесла его во двор дома и оставила его в кустах крапивы, писал News.ru.