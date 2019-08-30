В Башкирии арестовали 28-летнюю женщину, которая убила своего годовалого сына. Об этом сообщили в региональном СУ СКР. Женщине предъявили обвинение по статье «Убийство малолетнего».
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Трагедия произошла 29 августа. Мать Тимура Хабирова обратилась в полицию, заявив, что малыш исчез посреди ночи прямо из своей колыбели. 31 августа тело ребёнка обнаружили во дворе дома, где он проживал с матерью. Его нашли на полуметровой глубине — мальчик был завёрнут в одеяло. Позднее в преступлении созналась мать ребёнка. Она рассказала, что сама вынесла его во двор дома и оставила его в кустах крапивы, писал News.ru.