В Анталье застрелили криминального авторитета Лоту Гули

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Криминального авторитета Надира Салифова по прозвищу Лоту Гули убили в Турции. Это произошло в одном из ресторанов Анталии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Баку. По словам собеседника агентства, ужинавший вместе с криминальным авторитетом мужчина достал пистолет и выстрелил ему в голову. Салифова госпитализировали в тяжёлом состоянии, но жизнь спасти не смогли.

Убийца сбежал с места преступления. Его поймали на шоссе, ведущем в город Денизли. По предварительным данным, задержанным является другой представитель криминального мира по прозвищу Хан Ахмедлинский. Он входил в ближайшее окружение Гули.

Салифов родился в 1972 году в Грузии. В 2005-2017 годах он находился в заключении в Азербайджане, после освобождения отправился в Турцию. В 2018 году его депортировали, но он жил в Турции нелегально.

Ранее греческая полиция сообщила об аресте одного из представителей «русской мафии». Первоначально его задержали в ходе обыкновенного досмотра машины. В ней стражи порядка нашли перцовый баллончик и кобуру от пистолета. Он предъявил полицейским паспорт Грузии. Проверка показала, что правоохранительные органы Испании ранее выписали ордер на его арест. Мужчина находится в розыске по подозрению в создании преступной группировки, хранении оружия, подделке документов и отмывании денег, писал NEWS.ru.