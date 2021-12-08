В Анадыре задержали бывшего председателя парламента Чукотки
В Анадыре задержали бывшего председателя парламента Чукотки Маслова
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
02:27, 09 декабря 2021
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
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Бывшего председателя Думы Чукотского автономного округа Александра Маслова правоохранители задержали в аэропорту Анадыря. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Дмитрия Калинина.
Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ). Вину мой подзащитный не признал, — сообщил адвокат.
По версии следствия, Александр Маслов во время работы на посту председателя парламента незаконно получал премии. В результате ущерб бюджету региона составил порядка 9 млн рублей.
Следствие намерено ходатайствовать об аресте Маслова.
По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, Маслов намеревался вылететь в Москву, а затем скрыться. Ранее экс-председатель трижды не явился на допросы к следователю.