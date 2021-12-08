В Анадыре задержали бывшего председателя парламента Чукотки

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Следственный комитет России опубликовал видео допроса Сергея Глазова, который устроил стрельбу в московском МФЦ. Против него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Расследуется уголовное дело, возбуждённое по признакам преступлений. <...> «Убийство двух или более лиц, совершённое общеопасным способом», «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, общеопасным способом» и...