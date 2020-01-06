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Неизвестный преступник проник в квартиру работницы здравоохранения на востоке столицы и вынес оттуда драгоценности и наличные деньги.

При этом способ, которым злоумышленнику удалось забраться в квартиру на Новокосинской, не установлен. Помимо ювелирных изделий, он вынес из дома 95 тысяч рублей наличными, таким образом, ущерб составил около 1 млн 595 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по факту кражи, совершённой в особо крупном размере, передаёт ТАСС со ссылкой на МВД.

Как писал NEWS.ru ранее, россиянка, проживающая на Ленинском проспекте в Москве, 5 января подала заявление в полицию по факту кражи. Правоохранители установили, что неизвестный проник в квартиру женщины и вынес оттуда серебряные рюмки, часы и деньги. В общей сложности ущерб составил почти 2 млн рублей.