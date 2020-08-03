Украинскую топ-модель избили на пляже в Турции

https://static.news.ru/photo/1de6fadc-d5b7-11ea-b388-fa163e074e61_660.jpg Фото: dariakyryliuk/instagram.com

Топ-модель из Украины Дарья Кирилюк и её друзья подверглись нападению охранников на курорте города Чешме. Инцидент произошёл на пляже Момо.

Девушка написала о произошедшем на своей странице в Instagram. По её словам, она вместе со своим молодым человеком, несколькими парнями и ещё четырьмя девушками отдыхали на пляже города Чешме в 80 километрах от Измира. Местный персонал избил всех в её компании, сама модель получила удар по лицу. Она не назвала причину нападения.

Кирилюк написала заявления в полицию Турции, а также сняла побои.

Я не хочу молчать и рассказывать о том, что случилось со мной, моим парнем и нашей группой. На нас напала охрана пляжа Момо (Чешме, Турция). Четыре девушки были избиты по лицу (включая меня), а парни сильно пострадали. Мы дали полиции подробные отчёты. Мы не должны закрывать глаза на то, что произошло, и останавливаться, — написала модель в социальной сети.

Также девушка написала, что руководство пляжа Момо отказывается обнародовать записи с камер видеонаблюдения, поскольку «им есть, что скрывать».

Очень грустно, что что-то подобное может произойти в 21 веке! — подчеркнула девушка.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой видно, как охранники пляжа бьют отдыхающих руками и ногами. Топ-модель с Украины также поддержала её коллега Шейма Субаши, которая написала об инциденте в Instagram.

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