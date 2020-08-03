Происшествия

Украинскую топ-модель избили на пляже в Турции

21:18, 03 августа 2020
Фото: dariakyryliuk/instagram.com

Топ-модель из Украины Дарья Кирилюк и её друзья подверглись нападению охранников на курорте города Чешме. Инцидент произошёл на пляже Момо.

Девушка написала о произошедшем на своей странице в Instagram. По её словам, она вместе со своим молодым человеком, несколькими парнями и ещё четырьмя девушками отдыхали на пляже города Чешме в 80 километрах от Измира. Местный персонал избил всех в её компании, сама модель получила удар по лицу. Она не назвала причину нападения.

Кирилюк написала заявления в полицию Турции, а также сняла побои.

Я не хочу молчать и рассказывать о том, что случилось со мной, моим парнем и нашей группой. На нас напала охрана пляжа Момо (Чешме, Турция). Четыре девушки были избиты по лицу (включая меня), а парни сильно пострадали. Мы дали полиции подробные отчёты. Мы не должны закрывать глаза на то, что произошло, и останавливаться, — написала модель в социальной сети.

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I donât wanna keep quiet and tell the story what happened to me, my boyfriend and our group. We were attacked by the security of Momo Beach( Cesme, Turkey). Four girls were punched on the face (including me) and the guys were badly hurt. We gave police detailed reports. We should not turn a blind eye to what happened and stop #stoptheviolenceagainstwomen Sessiz kalmak istemiyorum ve hikayemi bana, erkek arkadasÄ±m ve grubumuza ne oldugunu anlatmak istiyorum. Momo PlajÄ±'nÄ±n (Cesme, Turkiye) guvenligi bize saldÄ±rdÄ±. Dort kÄ±z (ben dahil) yuzune yumruk atÄ±ldÄ± ve cocuklar kotu yaralandÄ±. Polise ayrÄ±ntÄ±lÄ± raporlar verdik. Olanlara kor bir goz cevirip durmamalÄ±yÄ±z #stoptheviolenceagainstwomen #metoo @momodalyan @milliyetcomtr @hurriyetkelebek @hurriyetcomtr @sabah @takvim Ð¯ Ð½Ðµ ÑÐ¾ÑÑ Ð¼Ð¾Ð»ÑÐ°ÑÑ Ð¸ ÑÐ°ÑÑÐºÐ°Ð·ÑÐ²Ð°ÑÑ Ð¸ÑÑÐ¾ÑÐ¸Ñ, ÑÑÐ¾ ÑÐ»ÑÑÐ¸Ð»Ð¾ÑÑ ÑÐ¾ Ð¼Ð½Ð¾Ð¸, Ð¼Ð¾Ð¸Ð¼ Ð¿Ð°ÑÐ½ÐµÐ¼ Ð¸ Ð½Ð°ÑÐµÐ¸ Ð³ÑÑÐ¿Ð¿Ð¾Ð¸. ÐÐ° Ð½Ð°Ñ Ð½Ð°Ð¿Ð°Ð»Ð° ÑÐ»ÑÐ¶Ð±Ð° Ð±ÐµÐ·Ð¾Ð¿Ð°ÑÐ½Ð¾ÑÑÐ¸ Ð¿Ð»ÑÐ¶Ð° ÐÐ¾Ð¼Ð¾ (Ð§ÐµÑÐ¼Ðµ, Ð¢ÑÑÑÐ¸Ñ). Ð§ÐµÑÑÑÐµ Ð´ÐµÐ²ÑÑÐºÐ¸ Ð±ÑÐ»Ð¸ Ð¸Ð·Ð±Ð¸ÑÑ Ð¿Ð¾ Ð»Ð¸ÑÑ (Ð²ÐºÐ»ÑÑÐ°Ñ Ð¼ÐµÐ½Ñ), Ð¸ Ð¿Ð°ÑÐ½Ð¸ ÑÐ¸Ð»ÑÐ½Ð¾ Ð¿Ð¾ÑÑÑÐ°Ð´Ð°Ð»Ð¸. ÐÑ Ð´Ð°Ð»Ð¸ Ð¿Ð¾Ð»Ð¸ÑÐ¸Ð¸ Ð¿Ð¾Ð´ÑÐ¾Ð±Ð½ÑÐµ Ð¾ÑÑÐµÑÑ. ÐÑ Ð½Ðµ Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ñ Ð·Ð°ÐºÑÑÐ²Ð°ÑÑ Ð³Ð»Ð°Ð·Ð° Ð½Ð° ÑÐ¾, ÑÑÐ¾ Ð¿ÑÐ¾Ð¸Ð·Ð¾ÑÐ»Ð¾! #challengeaccepted

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Также девушка написала, что руководство пляжа Момо отказывается обнародовать записи с камер видеонаблюдения, поскольку «им есть, что скрывать».

Очень грустно, что что-то подобное может произойти в 21 веке! — подчеркнула девушка.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой видно, как охранники пляжа бьют отдыхающих руками и ногами. Топ-модель с Украины также поддержала её коллега Шейма Субаши, которая написала об инциденте в Instagram.

Как писал NEWS.ru, украинская супермодель призналась, что муж жестоко избивал её и насиловал

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