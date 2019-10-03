https://static.news.ru/photo/d67be716-e5b6-11e9-bf36-fa163e074e61_660.jpg Ялта, Крым Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Гражданин Украины предпринял попытку незаконно пересечь российскую границу и попасть на территорию Крыма, но его задержали пограничники. Им он пояснил, что пошёл на такой шаг в «поисках лучших условий жизни».

54-летний уроженец Кривого Рога был задержан в трёх километрах от пункта пропуска «Перекоп», — сообщили в крымском погрануправлении ФСБ РФ.

Действительных документов нарушитель при себе не имел. В отношении задержанного возбудили уголовное дело, за незаконное пересечение границы ему грозит штраф или лишение свободы на срок до двух лет.

Как писал News.ru, в Эстонии пограничники задержали кубинца, который незаконным путём попал в страну. Он приехал из России на велосипеде, нарушив временную контрольную линию. Темнокожего мужчину заметили на заправке посёлка Вярска, он говорил на непонятном языке, чем вызвал подозрение. Кубинец пояснил, что едет в Италию.