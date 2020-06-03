Уголовные дела о разливе топлива в Норильске передали главку СК РФ

https://static.news.ru/photo/6bd6b14e-a5ae-11ea-b7da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба

Материалы всех уголовных дел, возбуждённых после разлива нефтепродуктов в Норильске, передали для изучения центральному аппарату Следкома РФ, рассказала представитель ведомства Светлана Петренко.

В одно производство объединили дела по статьям УК РФ: 254 (порча земли), 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и по ст. 250 (загрязнение вод), пишет ТАСС.

В рамках расследования в качестве подозреваемого задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК». Гендиректору предприятия объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона при эксплуатации других особо опасных производственных объектов. Региональному управлению Росприроднадзора поручено провести на предприятии внеплановую проверку.

ЧП произошло 29 мая 2020 года. В результате аварии разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Часть их попала в местные водоёмы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Как заявил глава МЧС Евгений Зиничев, причиной стала разгерметизация резервуара, которая произошла из-за проседания свай фундамента.