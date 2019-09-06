В Москве возле Даниловского рынка задержали участниц Pussy Riot Надежду Толоконникову и Веронику Никульшину. Задержание произошло во время фотосессии.
Девушки были одеты в формы с «погонами-сердечками».
задержаны на выходе из подъезда. 15 человек задержали.— nadya (@tolokno)
собирались прогуляться по городу в форме pussy riot с погонами-сердечками и радужным флагом.
овд по даниловскому району
звоните и спрашивайте, почему .(
pic.twitter.com/8TmTC7QePi September 7, 2019
Издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов сообщил, что девушки были доставлены в ОВД Даниловский.
Молния! Возле Даниловского рынка во время фотосъемки задержаны Надя— Пётр Верзилов (@gruppa_voina)
@tolokno, Вероника Никульшина и еще 10 человек участвоваших в фотосъемке. Доставлены в ОВД Даниловский. Видео задержания. https://t.co/I4WPj2FNoS pic.twitter.com/7AxZVRSXc4 September 7, 2019
По информации «ОВД-Инфо», всего было задержано 15 человек. Среди них Саша Софеева, Адина Музыченко и Александра Орехова.
Как ранее писал News.ru, суды Москвы признали участницу панк-группы Pussy Riot Марию Алёхину и православного активиста Дмитрия Цорионова (Энтео) виновными в участии в запрещённой властями акции солидарности с не допущенными до выборов в Мосгордуму оппозиционными кандидатами.