Вероника Никульшина и Надежда Толоконникова Вероника Никульшина и Надежда Толоконникова Фото: nadya @tolokno/twitter.com

В Москве возле Даниловского рынка задержали участниц Pussy Riot Надежду Толоконникову и Веронику Никульшину. Задержание произошло во время фотосессии.

Девушки были одеты в формы с «погонами-сердечками».

Издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов сообщил, что девушки были доставлены в ОВД Даниловский.

По информации «ОВД-Инфо», всего было задержано 15 человек. Среди них Саша Софеева, Адина Музыченко и Александра Орехова.

Как ранее писал News.ru, суды Москвы признали участницу панк-группы Pussy Riot Марию Алёхину и православного активиста Дмитрия Цорионова (Энтео) виновными в участии в запрещённой властями акции солидарности с не допущенными до выборов в Мосгордуму оппозиционными кандидатами.

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