https://static.news.ru/photo/3a2f679a-d18c-11e9-b7f9-fa163e074e61_660.jpg Вероника Никульшина и Надежда Толоконникова Фото: nadya @tolokno/twitter.com

В Москве возле Даниловского рынка задержали участниц Pussy Riot Надежду Толоконникову и Веронику Никульшину. Задержание произошло во время фотосессии.

Девушки были одеты в формы с «погонами-сердечками».

задержаны на выходе из подъезда. 15 человек задержали.



собирались прогуляться по городу в форме pussy riot с погонами-сердечками и радужным флагом.



овд по даниловскому району



звоните и спрашивайте, почему .( pic.twitter.com/8TmTC7QePi — nadya (@tolokno) September 7, 2019

Издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов сообщил, что девушки были доставлены в ОВД Даниловский.

Молния! Возле Даниловского рынка во время фотосъемки задержаны Надя @tolokno , Вероника Никульшина и еще 10 человек участвоваших в фотосъемке. Доставлены в ОВД Даниловский. Видео задержания. https://t.co/I4WPj2FNoS pic.twitter.com/7AxZVRSXc4 — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) September 7, 2019

По информации «ОВД-Инфо», всего было задержано 15 человек. Среди них Саша Софеева, Адина Музыченко и Александра Орехова.

Как ранее писал News.ru, суды Москвы признали участницу панк-группы Pussy Riot Марию Алёхину и православного активиста Дмитрия Цорионова (Энтео) виновными в участии в запрещённой властями акции солидарности с не допущенными до выборов в Мосгордуму оппозиционными кандидатами.