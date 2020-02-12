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Восемь граждан Украины погибли в столкновении микроавтобуса и большегруза в Пустошкинском районе Псковской области. Микроавтобус выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик.

По данным главы района Светланы Васильковой, микроавтобус был с украинскими номерами, зарегистрирован там же. Погибли восемь человек, один выжил, пишет ТАСС. Автобус ехал в сторону Киева. ДТП произошло на трассе...