Взрыв произошёл на заводе по производству хрома под Екатеринбургом. В результате ЧП три человека, которые являются работниками предприятия, получили критические ожоги поверхности тела.
В одном из цехов завода по производству хрома в Первоуральске взорвался трансформатор. Трое рабочих госпитализированы с травмами, —
сообщилисточник «Интерфакса».
Состояние пострадавших медики оценивают как критическое. У них до 90% ожогов тела.
Ранее, как писал NEWS.ru, взрыв прогремел на заводе резиновых изделий в Мценске. Погибли пять граждан Турции, трое пострадали.
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