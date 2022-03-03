Трое мужчин и ребёнок погибли на юге Сахалина

Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения в одном из домов в селе Охотском Корсаковского района тел четырёх человек. Об этом сообщили в следственном управлении по Сахалинской области СК РФ.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — сообщили в ведомстве.

Тела трёх мужчин и 11-летнего мальчика были обнаружены в одном из домов по улице Луговой в селе Охотском. Предполагается, что смерть могла наступить в результате отравления угарным газом по причине ненадлежащего использования дизель-генератора.

Ранее сообщалось, что пьяный 50-летний житель Татарского района Новосибирской области убил ножом 34-летнюю беременную сожительницу, когда они были в гостях. Напавшего задержали на месте, он уже привлекался к уголовной ответственности. На его счету имущественные преступления, хранение наркотиков и угроза убийством.