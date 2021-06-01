Три человека погибли в ДТП в Ростовской области

https://static.news.ru/photo/ca2f8944-c2bf-11eb-9899-96000091f725_660.jpg Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека. Полиция начала проверку, сообщает телеканал «360».

Инцидент произошёл утром 1 июня в Аксайском районе на 1078-м километре трассы М-4 «Дон». По предварительным данным, автомобиль Ford, который двигался с юга на север, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении телеканала, видно, что отечественный автомобиль от удара развернуло поперёк движения и он практически сложился пополам. Все погибшие — водитель и два пассажира — находились именно в этой машине.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области произошло лобовое столкновение автомобилей Nissan и Mitsubishi. От удара обе машины вылетели в кювет. Кроме того, в один из автомобилей сзади врезалась другая машина. Жертвами аварии стали четыре человека, и ещё трое пострадали. Двое пострадавших — несовершеннолетние.