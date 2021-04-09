Тренер напал на подростка в Москве

https://static.news.ru/photo/b5852ada-9ace-11eb-81f7-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Конфликт между 16-летним спортсменом и тренером команды соперников произошёл в Москве. В ходе перепалки взрослый мужчина ударил подростка, сообщили в Следственном комитете со ссылкой на СМИ.

Из информационного сообщения [в СМИ] следует, что после спортивных соревнований на востоке Москвы у 16-летнего спортсмена произошёл конфликт с тренером команды соперников, в ходе которого мужчина ударил подростка, — говорится на сайте столичного СК.

В результате следователи начали доследственную проверку. Они собираются проверить всю изложенную информацию, а также выяснить обстоятельства и причины произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку инцидента с подростком, который устроил стрельбу из пневматики в одной из школ Санкт-Петербурга.

Конфликт девятиклассника с педагогом и одноклассниками едва не привёл к трагедии. Подросток из Шлиссельбурга Ленинградской области пришёл в школу с пневматическим пистолетом, писал NEWS.ru.