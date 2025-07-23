Локомотив, сошедший с рельсов на путях необщего пользования на подъезде к Амурской ТЭЦ-1

Появились кадры с опрокинувшимся поездом в российском регионе Тепловоз сошел с рельсов на подъездных путях к Амурской ТЭЦ-1

Появились кадры последствий аварии в Хабаровском крае, в результате которой локомотив, следовавший с груженными углем полувагонами со станции Мылки, сошел с рельсов и перевернулся по пути к месту разгрузки. Дальневосточная транспортная прокуратура поделилась видео, на котором запечатлено, как на месте происшествия работают сотрудники ведомства. Предварительная версия указывает на нарушение машинистом правил безопасности при управлении составом.

Машинист объединил локомотив с груженными углем полувагонами на станции Мылки и следовал в место разгрузки в район ТЭЦ-1. По предварительным данным, им не соблюдались правила безопасности при управлении железнодорожным подвижным составом, — говорится в сообщении ведомства.

На опубликованных с места инцидента кадрах видны сам поврежденный тепловоз, железнодорожные пути и сопутствующая инфраструктура. Состав значительно деформировался.

Ранее в Белгородской области зафиксирован случай схода тепловоза с рельсов. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, происшествие обошлось без пострадавших. В результате инцидента произошло повреждение железнодорожного полотна, что привело к задержке движения поездов на 2,5 часа.