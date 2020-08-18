Тело ребёнка обнаружено на берегу Енисея в Хакасии

На берегу Енисея в городе Саяногорске в Хакасии было обнаружено тело девочки, предположительно, 5-6 лет, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Отмечается, что перед гибелью девочка гуляла с шестилетним мальчиком, который не вернулся домой и не был найден.
Незамедлительно были организованы поисковые мероприятия, однако до настоящего времени местонахождение ребёнка не установлено, — говорится в сообщении.
По предварительным данным, девочка проживала в посёлке Майна города Саяногорска. 18 августа около 16:00 она ушла гулять. Через час, когда ребёнок не вернулся домой, мать отправилась на поиски.
Девочка с признаками утопления была обнаружена отдыхающими на Енисее.
В настоящее время поисками второго ребёнка занимаются следователи-криминалисты СК, полицейские, поисково-спасательные отряды МЧС, волонтёры и местные жители.
Как ранее писал NEWS.ru, 26 июля крымские спасатели обнаружили мёртвым ребёнка, который пропал в пятницу в селе Строгановка. Об этом сообщил глава регионального МЧС Сергей Шахов.
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