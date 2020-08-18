Тело ребёнка обнаружено на берегу Енисея в Хакасии

https://static.news.ru/photo/312b2198-e1e9-11ea-a9cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

На берегу Енисея в городе Саяногорске в Хакасии было обнаружено тело девочки, предположительно, 5-6 лет, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Отмечается, что перед гибелью девочка гуляла с шестилетним мальчиком, который не вернулся домой и не был найден.

Незамедлительно были организованы поисковые мероприятия, однако до настоящего времени местонахождение ребёнка не установлено, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, девочка проживала в посёлке Майна города Саяногорска. 18 августа около 16:00 она ушла гулять. Через час, когда ребёнок не вернулся домой, мать отправилась на поиски.

Девочка с признаками утопления была обнаружена отдыхающими на Енисее.

В настоящее время поисками второго ребёнка занимаются следователи-криминалисты СК, полицейские, поисково-спасательные отряды МЧС, волонтёры и местные жители.

Как ранее писал NEWS.ru, 26 июля крымские спасатели обнаружили мёртвым ребёнка, который пропал в пятницу в селе Строгановка. Об этом сообщил глава регионального МЧС Сергей Шахов.