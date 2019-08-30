https://static.news.ru/photo/459a5140-cc68-11e9-b773-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Тело 12-летней девочки из России отправили из Антальи в Санкт-Петербург. Об этом сообщила пресс-секретарь посольства РФ в Турции Ирина Касимова.

Девочку 18 августа засосало в трубу бассейна отеля в Бодруме. Её руку удалось вытащить только с обшивкой даже после того, как насос был остановлен, пишет РИА Новости.

Ребёнку на помощь пришли очевидцы, девочку в итоге доставили в реанимацию.

Генконсульство РФ в Анталье в координации с представителями ритуальной службы оказало необходимое содействие в подготовке и оформлении документов, требуемых для репатриации, а также в проведении необходимых процедур, — сообщила Касимова.

Страховая компания оплачивает расходы по транспортировке тела, покупку билетов на самолёт для родителей ребёнка, также фирма обеспечивает доставку и сопровождение родителей в аэропорту.

Посольство России в Анкаре и генконсульство в Анталье в контакте с местными властями и адвокатами продолжат внимательно следить за ходом расследования турецкими компетентными органами трагического инцидента, повлекшего за собой гибель девочки, — рассказала дипломат.

Ранее News.ru сообщал, что представители водного парка развлечений Sealanya Seа Park в Турции сообщили подробности ЧП с 19-летней россиянкой. Она впала в кому, захлебнувшись в бассейне.