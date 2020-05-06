Сын миллиардера Босова призвал не спешить с выводами о суициде отца

Сын российского миллиардера Дмитрия Босова, тело которого 6 мая нашли в загородной резиденции под Москвой, призвал не спешить с выводами о самоубийстве предпринимателя.
Не будем гадать на кисельной гуще. Больше ничего вам не могу сказать, —
цитируетАнтона Босова телеканал «360».
Подмосковное управление СК начало проверку по обстоятельствам гибели 52-летнего миллиардера.
Как писал NEWS.ru, Босов погиб 6 мая, рядом с телом нашли пистолет Glock. Он занимал 86-ю строчку рейтинга богатейших россиян по версии журнала Forbes.
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