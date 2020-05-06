Сын миллиардера Босова призвал не спешить с выводами о суициде отца

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об угрозах в адрес одного из корреспондентов. По её словам, бывшие американские спецназовцы пообещали расправиться с журналисткой в Twitter.

Наемникам за их работу платят. Но я с удовольствием сделаю эту работу бесплатно, чтобы избавить мир от подстилок Мадуро, таких как ты, — написали они. Корреспондент Эрика Ортега работает в...