Происшествия

Сын миллиардера Босова призвал не спешить с выводами о суициде отца

21:11, 06 мая 2020

Сын российского миллиардера Дмитрия Босова, тело которого 6 мая нашли в загородной резиденции под Москвой, призвал не спешить с выводами о самоубийстве предпринимателя.

Не будем гадать на кисельной гуще. Больше ничего вам не могу сказать, — цитирует Антона Босова телеканал «360».

Подмосковное управление СК начало проверку по обстоятельствам гибели 52-летнего миллиардера.

Как писал NEWS.ru, Босов погиб 6 мая, рядом с телом нашли пистолет Glock. Он занимал 86-ю строчку рейтинга богатейших россиян по версии журнала Forbes.

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