https://static.news.ru/photo/772da92c-297f-11ea-8596-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Мерзлякова Фото: Татьяна Мерзлякова/facebook.com

На правозащитницу Дарью Беляеву напали неизвестные и разбили ей лицо. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова уже обратилась в полицию в связи с этим инцидентом.

В интервью радио «Говорит Москва» она рассказала , что пока никаких подвижек нет.

Мы, естественно, будем контролировать ситуацию. Она считает, что за ней вели слежку со времён, когда она участвовала в ситуациях по скверам, — пообещала омбудсмен.

Мерзлякова при этом сомневается, что избил девушку сотрудник полиции. По мнению омбудсмена, скорее всего, это провокация. Но, по её словам, ситуация рассматривается со всех сторон.

Пострадавшая Дарья Беляева, которая работает ведущей, рассказала в Facebook, что «шла на работу, но так и не дошла». После нападения правозащитница обратилась в полицию. На данный момент официальной информации от МВД нет.

Как писал NEWS.ru, в субботу в татарском городе Нижнекамск во время новогоднего корпоратива один из участников напал на аниматора, который был в костюме панды.