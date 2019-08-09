https://static.news.ru/photo/e004592a-badd-11e9-8aad-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA Earth/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Центральной метеорологической службе КНР сообщили, что супертайфун «Лекима» обрушился на материковую часть страны.

Тайфун уже достиг побережья восточной провинции Чжэцзян. Скорость ветра в пределах «Лекимы» достигает 50 м/с. По данным Xinhuanet , на Тайване один человек погиб в результате природного катаклизма.

Как ранее писал News.ru, МЧС выпустило экстренное предупреждение в связи с тропическим штормом «Франциско», который движется в сторону Приморья. Синоптики ожидают в регионе сильные дожди с осадками до 50 мм, а также ветер до 23 м/с. По их данным, в ночь на 8 августа стихия пройдёт вблизи южного побережья, говорится в сообщении на сайте краевого главка ведомства.