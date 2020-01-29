https://static.news.ru/photo/e6a92e18-4269-11ea-950b-fa163e074e61_660.jpg Фото: sankt-peterburgsky.spb.sudrf.ru

В петербургские суды утром, 29 января, поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва.

Как передаёт ТАСС, идёт эвакуация в Приморском, Сестрорецком и Петродворцовом районных судах.

Накануне неизвестные заявили о минировании всех станций московского метрополитена, а также авиалайнера, следовавшего рейсом Хабаровск—Москва. Самолёт вынужден был пойти на экстренную посадку.

Как писал ранее NEWS.ru, ФСБ России сообщила о блокировке зарегистрированного в Нидерландах ресурса Startmail.com, с которого приходили тысячи сообщений об угрозах взрывов в России.