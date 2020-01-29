В петербургские суды утром, 29 января, поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва.
Как
Накануне неизвестные заявили о минировании всех станций московского метрополитена, а также авиалайнера, следовавшего рейсом Хабаровск—Москва. Самолёт вынужден был пойти на экстренную посадку.
Как писал ранее NEWS.ru, ФСБ России сообщила о блокировке зарегистрированного в Нидерландах ресурса Startmail.com, с которого приходили тысячи сообщений об угрозах взрывов в России.
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