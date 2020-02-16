https://static.news.ru/photo/48610c06-50bc-11ea-b9e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Керченский городской суд арестовал четверых граждан Украины, задержанных 15 февраля за незаконную ловлю рыбы в Азовском море. Мужчины проведут 10 суток под административным арестом.

Украинцев наказали за неповиновение пограничникам ФСБ России.

Как писал NEWS.ru, Украина и большинство стран мира считают полуостров территорией, которую временно оккупировала Россия. Крым стал субъектом РФ в 2014 году после смены власти в Киеве, самопровозглашения независимости и референдума, на котором более 90% жителей полуострова поддержали присоединение России.