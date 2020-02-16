Керченский городской суд арестовал четверых граждан Украины, задержанных 15 февраля за незаконную ловлю рыбы в Азовском море. Мужчины проведут 10 суток под административным арестом.
Украинцев наказали за неповиновение пограничникам ФСБ России.
Как писал NEWS.ru, Украина и большинство стран мира считают полуостров территорией, которую временно оккупировала Россия. Крым стал субъектом РФ в 2014 году после смены власти в Киеве, самопровозглашения независимости и референдума, на котором более 90% жителей полуострова поддержали присоединение России.
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