Суд не стал слушать аудио беседы Пашаева и брата Захарова о деньгах

https://static.news.ru/photo/0b1e81e8-e149-11ea-9b91-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресненский суд Москвы отказался заслушивать аудиозапись разговора с братом погибшего в ДТП, представленную адвокатом Михаила Ефремова Эльманом Пашаевым. По его словам, во время этой беседы речь шла о материальной компенсации.

Суд не видит необходимости в заслушивании этой аудиозаписи, нам неизвестно её происхождение, она не приобщена к материалам дела, — сказала судья.

Пашаев утверждал, что на записи зафиксировано предложение передать деньги. Виталий Захаров заявил, что денег ему не предлагали, а встречаться с Пашаевым он без своего адвоката не стал.

Сегодня на заседании показания дают потерпевшие по уголовному делу, также ожидается допрос самого артиста. В рамках уголовного дела потерпевшими признаны четыре человека — вдова, брат и двое сыновей погибшего в ДТП. При этом суд отказался признать потерпевшими компанию, в которой работал Сергей Захаров, и его гражданскую жену Ирину Стерхову, с которой тот жил последние 20 лет.

Михаил Ефремов обвиняется в «нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшем смерть человека и совершённом в состоянии опьянения». 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей.

В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит до 12 лет колонии, писал NEWS.ru.