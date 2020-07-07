Головинский суд Москвы приступает к рассмотрению по существу дела анархиста Азата Мифтахова. NEWS.ru ведёт из зала суда текстовую онлайн-трансляцию.

15:27 Суд удовлетворил ходатайство гособвинителя и отложил заседание до 23 июля.

15:24 Прокурор просит отложить слушание для вызова представителя потерпевшего.

15:22 Защищающая Мифтахова Адвокат Светлана Сидоркина: «Согласно заключению, действия Мифтахова не конкретизированы. Ему не могут быть вменены какие-либо конкретные действия».

15:14 Горбань и Мифтахов не признают себя виновными, Ейкин признаёт.

15:07 Прокурор зачитывает обвинительное заключение. По его словам, Елена Горбань, Азат Мифтахов и Андрей Ейкин — активисты движения «Народная самооборона». Их деятельность заключалась в пропагандировании анархистских взглядов. Горбань вместе с соучастниками Мифтаховым, Ейкиным, Алексеем Кобаидзе прибыли к многоэтажному дому, зная что на первом этаже находится офис «Единой России». 30 января 2018 года «действуя по мотивам политической ненависти» она (Горбань. — NEWS.ru) беспричинно разбила окно офиса. Кобаидзе бросил в разбитые окно «пиротехнический факел». В помещении образовалось сильное задымление. Ейкин вёл съёмку. Затем все участники скрылись. В дальнейшем видеозапись была размещена в интернете.

14:53 Судья Сергей Базаров начал заседание. В нём участвуют трое подсудимых. Азата Мифтахова привезли под конвоем, он находится в клетке. Остальные фигуранты — Андрей Ейкин и Елена Горбань — сидят на скамейке вместе со слушателями.

Силовики задержали Азата Мифтахова в феврале 2019 года. Его обвиняют в нападении на офис «Единой России» в столичном районе Ховрино в 2018 году: тогда неизвестные разбили в здании окно и бросили дымовую шашку. Изначально его подозревали в изготовлении взрывчатки, но в итоге оставили только хулиганство группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК). С зимы 2019 года Мифтахов находится в СИЗО. По этому же делу вместе с ним проходят Елена Горбань и Андрей Ейкин. Ещё один подозреваемый Алексей Кобаидзе покинул Россию. Некоторые фигуранты, в том числе Мифтахов, говорили, что для получения признательных показаний силовики пытали их.

Рассмотрение дела в суде должно было начаться в марте 2020 года, но несколько раз откладывалось из-за карантина и болезни подсудимых.