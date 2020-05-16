Суд арестовал ударившего сотрудника метро за просьбу надеть маску мужчину

Марат Мамедов, ударивший сотрудника метро Санкт-Петербурга в ответ на просьбу надеть маску, помещён под домашний арест.
Такое решение вынес Кировский районный суд. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города. Срок ареста — до 13 июля 2020 года.
Мамедову предъявлено обвинение по статье о хулиганстве. Суд решил отправить его под домашний арест, — говорится в сообщении.
При этом сам обвиняемый не возражал против избрания этой меры,
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудник метрополитена Санкт-Петербурга 14 мая был избит пассажиром за просьбу надеть маску. Инцидент произошёл на станции «Нарвская», сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.
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