Суд арестовал ударившего сотрудника метро за просьбу надеть маску мужчину

https://static.news.ru/photo/da3c9142-9750-11ea-8a19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Лантюхов Сергей/NEWS.ru

Марат Мамедов, ударивший сотрудника метро Санкт-Петербурга в ответ на просьбу надеть маску, помещён под домашний арест.

Такое решение вынес Кировский районный суд. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города. Срок ареста — до 13 июля 2020 года.

Мамедову предъявлено обвинение по статье о хулиганстве. Суд решил отправить его под домашний арест, — говорится в сообщении.

При этом сам обвиняемый не возражал против избрания этой меры, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудник метрополитена Санкт-Петербурга 14 мая был избит пассажиром за просьбу надеть маску. Инцидент произошёл на станции «Нарвская», сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.