Раненный полицейским под Новосибирском находится в крайне тяжёлом состоянии

https://static.news.ru/photo/779b6766-c120-11eb-b874-96000091f725_660.jpg Министерство здравоохранения Новосибирской области Фото: mznso.ru

Мужчина, который был случайно ранен сотрудником ДПС во время задержания в Новосибирской области, находится в крайне тяжёлом состоянии. Об этом NEWS.ru сообщили в Минздраве региона.

В ведомстве опровергли появившуюся ранее информацию о смерти пострадавшего. В министерстве пояснили, что он находится «в крайне тяжёлом состоянии» и сейчас врачи борются за его жизнь.

Инцидент произошёл на трассе в районе посёлка Мошково (Новосибирская область). Правоохранители пытались остановить машину с затонированными стёклами, но автомобиль проехал мимо. После погони полицейские прижали транспортное средство к обочине. Водителя пригласили для составления протокола, однако он начал оказывать сопротивление. В ходе потасовки инспектор произвёл выстрел из служебного оружия, ранив нарушителя в голову. Пострадавшего доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Двое пассажиров активно участвовали в происходящем: один снимал всё на камеру, другой пытался отбить водителя у полиции. Следственный комитет РФ проводит проверку по факту происшествия. В отношении полицейского возбудили уголовное дело.

Подполковник запаса МВД РФ, директор благотворительного учреждения «Право и порядок» Олег Иванников в беседе с NEWS.ru прокомментировал инцидент в Новосибирской области. Он считает, что полицейского ждёт реальный срок.