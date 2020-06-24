Стали известны подробности вечеринки у историка Соколова после убийства

https://static.news.ru/photo/22860b2c-b5e7-11ea-8dfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга/ТАСС

Друзья убившего 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко доцента СПбГУ Олега Соколова рассказали о том, как проходила их встреча после смерти девушки, когда её тело лежало в соседней комнате.

На застолье присутствовали капитан 1-го ранга в отставке, доцент-историк Олег. Вместе с ним тем вечером у Соколова был его друг — военный моряк, капитан 2-го ранга Константин. Доцент рассказал, что с Соколовым они знакомы уже три десятка лет, но общались нечасто. Он представил увлекающегося историей моряка Соколову, и раз в год они собирались выпить и поговорить в квартире 64-летнего доцента-историка, передаёт KP.RU.

С Анастасией они познакомились в 2018 году, и у Олега сложилось впечатление, что в паре лидером является девушка.

Мы не спрашивали подробности личной жизни, просто допивали чай. И вдруг они начали ругаться. Я обратил внимание, что она им командует, а я Соколова-то знаю! Им ведь управлять нельзя было, он всех строил только так. Сир, ну Сир! Он резковато с ней общался, и она также. Я ещё подумал: «Ну, нашёл наконец-то». Я к Соколову и сам сложно отношусь, поэтому просто говорю, что тогда бросилось в глаза, — вспоминает мужчина.

Когда в 2019 году гости пришли на традиционную вечеринку, женских вещей в квартире они не заметили, но обратили внимание на то, что на лице у Соколова прибавилось морщин. В остальном он вёл себя как обычно. С собой мужчины принесли коньяк Hennessy и элитный чай, а хозяин дома угощал их салатом из свежей капусты.

В тот вечер мой друг и Соколов два часа говорили об истории Франции, о египетском походе Наполеона. Спорили. Соколов показывал карты на компьютере, шутил, — то есть был абсолютно спокоен. Мы и понятия не имели, что в соседней спальне, как говорят, в шкафу была она, — поделился доцент.

После того как компания разошлась около 22:00, у Соколова оставалась ещё примерно половина бутылки коньяка. Гости вышли на улицу и заметили, что свет включён в двух комнатах квартиры, из которой они только что вышли. Тогда они подумали, по их словам, что хозяин решил заняться уборкой квартиры. Об убийстве, утверждает свидетель, они узнали только на следующий день.

Я ехал с работы, мне звонит коллега, говорит: «Там Соколов убил жену, Интернет взорвался», — негодует доцент. — Я недоумеваю: «Как убил? Мы вчера же были у него! Эпизоды войны вспоминали. Спорили!» — не может осознать случившееся Олег.

Соколова обвиняют в умышленном убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой он состоял в отношениях. Историк застрелил девушку на почве ревности, расчленил её тело и пытался утопить в Мойке, где и был задержан полицейскими.

Как писал NEWS.ru ранее, родные аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко выступают за суровый приговор обвиняемому в убийстве девушки историку Олегу Соколову и отказываются от компенсации морального вреда.