Стали известны детали убийства замглавы тамбовского управления транспорта

Убийца заранее поджидал замглавы тамбовского управления автодорог и транспорта Виктора Вакульчика в подъезде его дома, сообщает источник РЕН ТВ. Он напал на чиновника внезапно, когда тот выходил на работу. По предварительным данным, нападавший мог скрыться на машине. Вакульчик получил ножевое ранение, спасти его не удалось. СК РФ по региону возбудил уголовное дело, говорится на сайте ведомства.

Сегодня утром в подъезде многоквартирного дома по улице Астраханской города Тамбова на лестничной площадке обнаружено тело 56-летнего <....> Вакульчика с ножевыми ранениями <....> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), — говорится в сообщении.

Сейчас следствием отрабатываются различные версии о мотивах произошедшего, в том числе и в связи с его служебной деятельностью.

В то же время, родные и коллеги Вакульчика говорят, что не замечали за ним в последнее время каких-либо странностей. На неприятности или угрозы чиновник также не жаловался.

Вакульчик работал в органах власти с 2016 года. До этого он возглавлял компанию «Тамбовтранс», которая занимается пассажирскими перевозками. В последнее время был заместителем начальника управления автомобильных дорог Тамбовской области.