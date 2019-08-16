https://static.news.ru/photo/0abb3cd8-c0e2-11e9-a643-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сотрудники компании Airbus начали осмотр лайнера А-321, совершившего экстренную посадку на кукурузное поле в Подмосковье. По предварительным данным, воздушное судно уже никогда не поднимется в небо.

Скорее всего, с самолёта будет демонтировано всё оборудование, летать он уже не будет, — сообщил информированный источник ТАСС .

По словам собеседника агентства, делегация уже провела первый визуальный осмотр лайнера. После демонтажа самолёт приподнимут с помощью надувных понтонов, его погрузят на автотрейлер и доставят в один из ангаров на территории ЛИИ им. М. Громова.

ЧП произошло 15 августа. Самолёт выполнял рейс из Жуковского в Симферополь. Сразу после взлёта в двигатели лайнера попали птицы. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По последним данным, за медицинской помощью обратились 76 человек.

Ранее News.ru писал, что командир аварийно севшего в Подмосковье А321 Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин удостоены звания Героев России. Указ подписал президент России Владимир Путин.