Сотрудники компании Airbus начали осмотр лайнера А-321, совершившего экстренную посадку на кукурузное поле в Подмосковье. По предварительным данным, воздушное судно уже никогда не поднимется в небо.
Скорее всего, с самолёта будет демонтировано всё оборудование, летать он уже не будет, — сообщил информированный источник ТАСС.
По словам собеседника агентства, делегация уже провела первый визуальный осмотр лайнера. После демонтажа самолёт приподнимут с помощью надувных понтонов, его погрузят на автотрейлер и доставят в один из ангаров на территории ЛИИ им. М. Громова.
ЧП произошло 15 августа. Самолёт выполнял рейс из Жуковского в Симферополь. Сразу после взлёта в двигатели лайнера попали птицы. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По последним данным, за медицинской помощью обратились 76 человек.
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Специалисты Airbus осмотрели аварийно севший А321 в Подмосковье