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Тело погибшего обнаружили во время разбора завалов обрушившегося спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» в Санкт-Петербурге. ЧП произошло во время демонтажа здания.

Обнаружено тело [рабочего]. Опасности дальнейшего разрушения [конструкций], на мой взгляд, нет, — цитирует ТАСС главу ГУ МЧС по Северной столице Алексея Аникина.

Крыша СКК внезапно обвалилась 31 января 2020 года. Под обломками могут быть люди. По предварительным данным, объект сносят для строительства ледовой арены, которая по замыслу создателей станет крупнейшей в мире.

Как писал NEWS.ru, 31 января пять человек погибли и три пострадали после обрушения крыши на заводе в Орловской области, где произошёл взрыв. Возможной причиной трагедии стало скопление паров лакокрасочных изделий. Силовики возбудили уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц).