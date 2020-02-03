https://static.news.ru/photo/360120e0-46ae-11ea-96ee-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сотрудники МЧС спасли собаку из Москвы-реки. Животное оказалось в воде у Краснохолмской набережной.
3 февраля в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о собаке на поверхности акватории Москвы-реки у Краснохолмской набережной, — цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости.
Отмечается, что отряд оперативно прибыл на место происшествия. Питомца вернули хозяйке.
Как ранее писал NEWS.ru, спасателям удалось достать из Москвы-реки мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошёл 5 января 2020 года.