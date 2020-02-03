Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники МЧС спасли собаку из Москвы-реки. Животное оказалось в воде у Краснохолмской набережной.

3 февраля в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о собаке на поверхности акватории Москвы-реки у Краснохолмской набережной, — цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости.

Отмечается, что отряд оперативно прибыл на место происшествия. Питомца вернули хозяйке.

Как ранее писал NEWS.ru, спасателям удалось достать из Москвы-реки мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошёл 5 января 2020 года.

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