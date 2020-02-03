Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейский получил удар ножом после обращения за услугами к проститутке. Инцидент произошёл в Подмосковье.

По данным Telegram канала Life Shot, участковый приехал к девушке по вызову. Однако после оплаты за секс она решила не оказывать ему услуги. Страж порядка попытался продолжить встречу, но девушка...