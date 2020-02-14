СК РФ по Московской области предъявил обвинения замглавы инспекции Федеральной налоговой службы Сергиева Посада и его трём подчинённым по делу о неуплате налогов.
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Ущерб государству составил более 1 млрд рублей. В ближайшее время сотрудникам ИФНС изберут меру пресечения. Имена задержанных не называются.
Ранее NEWS.ru писал, что зампрокурора Урупского района Карачаево-Черкесии Елена Тверитнева стала фигурантом уголовного дела о даче взятки в крупном размере. В настоящее время она задержана.
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