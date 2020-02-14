https://static.news.ru/photo/84d8bca4-4f1f-11ea-a209-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

СК РФ по Московской области предъявил обвинения замглавы инспекции Федеральной налоговой службы Сергиева Посада и его трём подчинённым по делу о неуплате налогов.

Как сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу СК РФ, начальнику отдела выездных налоговых проверок и двум инспекторам предъявлено обвинение в совершении должностных преступлений. Проверка показала, что фигуранты дела выявили схему уклонения дистрибьютором бытовой техники Polaris от уплаты налогов. Но вместо того чтобы пресечь преступление, они «занизили налогооблагаемую базу фактически путём бездействия».

Ущерб государству составил более 1 млрд рублей. В ближайшее время сотрудникам ИФНС изберут меру пресечения. Имена задержанных не называются.

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