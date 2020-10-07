Сотрудники ФСБ задержали в Ставрополе подозреваемого в подготовке теракта

https://static.news.ru/photo/81f41848-08a2-11eb-b72a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 23-летнего мужчину, который предположительно готовил нападения на представителей судебной власти.

Потенциального террориста «не нейтрализовали, взяли живым». По данным ведомства, задержанный планировал осуществить теракт на территории краевого центра. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе управления ФСБ по Ставрополью.

Как передавал NEWS.ru, 6 октября ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в передаче Эстонии сведений, относящихся к государственной тайне. Также был задержан его брат. В отношении обоих возбуждено уголовное дело о госизмене. Спецслужба не стала раскрывать характер фигурирующих в расследовании секретных сведений. Задержания произведены в Смоленске и Пскове. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.