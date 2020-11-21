В Курской области сорвался лифт, из которого вытаскивали застрявших людей

В одном из многоквартирных домов города Курчатова Курской области в шахту сорвался лифт. Инцидент произошёл, когда из кабины пытались вызволить застрявших там людей.
Грузовой лифт дома № 47 по улице Садовой остановился между первым и вторым этажами, когда внутри находились пять пассажиров — двое взрослых и трое детей. С помощью технического специалиста управляющей компании люди пытались выбраться наружу.
Детей и молодую женщину успели вытащить. Однако когда начали доставать последнего взрослого, лифт внезапно начал движение вниз,
Пострадавшая госпитализирована, она находится в реанимации. Как
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