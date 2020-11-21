В Курской области сорвался лифт, из которого вытаскивали застрявших людей

https://static.news.ru/photo/e89d08a6-2c07-11eb-88af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В одном из многоквартирных домов города Курчатова Курской области в шахту сорвался лифт. Инцидент произошёл, когда из кабины пытались вызволить застрявших там людей.

Грузовой лифт дома № 47 по улице Садовой остановился между первым и вторым этажами, когда внутри находились пять пассажиров — двое взрослых и трое детей. С помощью технического специалиста управляющей компании люди пытались выбраться наружу.

Детей и молодую женщину успели вытащить. Однако когда начали доставать последнего взрослого, лифт внезапно начал движение вниз, передаёт РЕН ТВ.

Пострадавшая госпитализирована, она находится в реанимации. Как информирует Telegram-канал «Вечно недовольный житель города энергетиков», диспетчера во время ЧП не удалось вызвать оперативно, а скорую дожидались больше получаса.

Ранее в Архангельске, как писал NEWS.ru, два десятиклассника получили травмы после того, как во время урока на них с потолка обрушился кусок штукатурки.