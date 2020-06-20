Солист Uma2rman рассказал, что грабители вскрыли его сейф

https://static.news.ru/photo/8d6def1c-b359-11ea-afe9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Кристовский Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Лидер российской группы Uma2rman Владимир Кристовский заявил, что его семья стала жертвой грабителей. Неизвестные проникли в дом, разбив окно, пока Кристовские были на даче.

Преступников заинтересовал сейф музыканта, на котором была приклеена записка, извещавшая, что в нём нет денег или драгоценностей. Об этом Кристовский сообщил на своей странице в Instagram.

Грабители не поверили бумажке и вскрыли сейф. Лежавшее там оружие брать не стали, зато собрали по дому украшения супруги музыканта. Почему-то разгромили спальню.

Кристовский считает, что грабителей кто-то спугнул, поскольку они, судя по следам, убегали через балкон. Музыкант не уточнил, будет ли ещё писать записки, но пообещал установить видеокамеры и сигнализацию, нанять охранника и завести собак.

Ранее NEWS.ru сообщал, что полицейские разыскивают неизвестного мужчину, который, угрожая похожим на пистолет предметом, похитил морепродукты и алкоголь на юго-востоке Москвы. Преступление произошло в Текстильщиках. Мужчина пришёл в магазин вечером и, угрожая товароведу оружием, забрал пачку креветок и бутылку водки, после чего скрылся в неизвестном направлении.