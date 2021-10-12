Известной телеведущей Ксении Собчак вручили повестку о явке к сочинским следователям полиции для дачи показаний, ей также предстоит очная ставка с водителем. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел России, передаёт РИА Новости.

ДТП с участием телеведущей, в результате которого один человек погиб , а несколько получили ранения, произошло 9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen; его пассажирка Екатерина Тарасова погибла на месте, ещё два человека попали в больницу. Как писали СМИ, телеведущая спешно покинула место аварии.

На следующий день после ДТП она заявила, что во время столкновения потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов. В Сети же появились кадры, на которых примерно через 40 минут после аварии телеведущая, держась за голову, заходит в VIP-терминал аэропорта Сочи. Видимых повреждений у неё не было. Водитель Mercedes Олег Цой признал вину, против него возбудили уголовное дело и взяли подписку о невыезде.

Ранее Собчак рассказала о подробностях своего допроса в ГСУ Главного управления МВД по Москве по делу о дорожно-транспортном происшествии в Сочи. По её словам он длился около трёх часов, ей задавали вопросы, которые «не имеют отношения к тому, о чём спрашивают свидетелей». Телеведущая отметила, что понимает, «для чего всё это делается и на что рассчитывают».